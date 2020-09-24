社會住宅年底興建4萬2千戶 目標達成率106％ 12:592020/09/24 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部次長花敬群。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院24日召開院會，會後由行政院發言人丁怡銘（右）、內政部次長花敬群（左）、交通部次長陳彥伯分別說明社會住宅與連假國道疏運相關議題。（黃世麒攝） 行政院24日召開院會，內政部次長花敬群會後報告社會住宅興建進度，至今年10月底，社會住宅興建戶數可達4萬戶，提前完成第一階段的目標；到今年底，興辦戶數將達4萬2千多戶，達成率106％。 行政院發言人丁怡銘也轉述行政院長蘇貞昌裁示，指社會住宅是蔡總統實現居住正義很重要的政策之一，希望透過社宅的興建推動，為比較不容易租到房子的弱勢族群，以及辛苦在他鄉就學、就業打拚的年輕人，提供一個安穩、舒適且負擔得起的住所。 (中時 ) #住宅 #興建 #花敬群 #社會 #行政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 會計師界NO.1 資誠新時代、新技能 獲人力投資獎 04:102020/09/24 產業特刊 一碗湯的距離 青銀共居 因地制宜更靈活 04:102020/09/24 產業特刊 《金融股》臺企銀獲AREA社會公益發展獎肯定 07:442020/09/24 財經 落實運動企業、鼓勵社會參與 打造幸福職場暖實力 04:102020/09/24 產業特刊 川普女婿向兆豐銀祕借14.5億 04:102020/09/24 國際大事 不只5G 陸擴大戰略性產業投資 04:102020/09/24 產業財經 《美股》進軍電動車 SPI Energy一度飆漲3100％ 11:252020/09/24 財經 元富證金融教育風險管理 獲頒亞洲企業社會責任獎 04:102020/09/24 證券．權證 永豐金集團 榮獲AREA四獎項 04:102020/09/24 產業特刊 抗癌貢獻獲肯定 美時獲頒亞洲企業社會責任獎 10:092020/09/24 財經 生活熱門新聞 月薪5萬注定老窮？退休後的10大風險 第1名恐吃光老本 - 生活 吃蛋怕膽固醇過高 醫學博士曝：只要注意1件事就行 - 生活 LV防疫面罩將開賣 3萬天價妳買得下手？ - 生活 小鬼36歲主動脈剝離驟逝非罕見 基因缺陷是致命殺手 - 生活 50歲後大腦開始萎縮 這3種習慣加速腦容量變小 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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