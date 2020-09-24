行政院24日召開院會，會後由行政院發言人丁怡銘（右）、內政部次長花敬群（左）、交通部次長陳彥伯分別說明社會住宅與連假國道疏運相關議題。（黃世麒攝）

行政院24日召開院會，內政部次長花敬群會後報告社會住宅興建進度，至今年10月底，社會住宅興建戶數可達4萬戶，提前完成第一階段的目標；到今年底，興辦戶數將達4萬2千多戶，達成率106％。

行政院發言人丁怡銘也轉述行政院長蘇貞昌裁示，指社會住宅是蔡總統實現居住正義很重要的政策之一，希望透過社宅的興建推動，為比較不容易租到房子的弱勢族群，以及辛苦在他鄉就學、就業打拚的年輕人，提供一個安穩、舒適且負擔得起的住所。

(中時 )