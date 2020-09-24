向來主打用當季水果入茶的手搖飲店大苑子，這次與小農合作，選用古坑、中竂、台南三地，清甜多汁、果肉飽滿橙香四溢的柳丁搭配綠茶，讓廣受好評的柳橙綠以季節限定的方式和大家再見面。

◆ 圖片來源：大苑子

因為台灣四季皆產不同水果，大苑子也針對此特性，依季節調整品項。此次「台灣鮮搾柳橙綠」一如既往，使用100%現搾柳橙汁搭配茉香綠茶，清甜與清爽之間完美互補；大苑子也強調：無負擔的好喝，才是真正的好喝。

◆ 圖片來源：大苑子

▍ 商品資訊

09/24起，全台門市皆可購買，售價65元。

(中時新聞網)