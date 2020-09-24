因華(4172)旗下N11005口服胰島素，今年上半年已完成第一個里程碑(28天毒理試驗及人體學術臨床鉗夾試驗)，日前已收到來自中國大陸授權方，150萬美金的里程碑金。預計在認列N11005口服胰島素的授權金後，2020年營收將破億，可望超過2019年全年度營收，有機會創歷史新高。

因華指出，這是與5月14日公告的簽約金為同一筆款項。另依據投資協議書其他各項里程金共計美金1050萬，後續將依所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款。在藥品上市後可依銷售權利金分潤。

因華N11005口服胰島素結合香港南北兄弟藥業投資公司及東陽光集團共同進軍大陸，搶攻中國未來50億美金糖尿病市場。東陽光集團所生產胰島素原料己獲得美國FDA的DMF，對未來因華在全球佈局更具競爭性。目前在COVANCE(科文斯)完成長期毒理試驗顯示，因華的N11005口服胰島素，在有效濃度內除了血糖降低外無其他副作用。

因華另一項新藥產品-口服抗癌藥品項-D07001(GemOral)，第Ib/II期臨床已於今年第二季已完成Ib部分臨床收案，現階段結果顯示隔日服用之最大耐受劑量(MTD)為100mg，並可長期服用不需停藥，其結果符合臨床前試驗推論的有效治療劑量52-108mg，因此正式展開第二期臨床試驗。

因華除新藥口服胰島素N11005及C08001卡維地落已在中國大陸授權外，在孤兒藥及利基學名藥亦已完成布局，今年起已開始供應原料並進行技術轉移，2020 Q4起也啟動藥證的申請。在完成中國全面布局後，疫情漸緩後，未來亦將更進一步開拓海外市場。

(時報資訊)