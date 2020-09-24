普鴻(6590)今天與東華大學完成簽約，首度開設金融科技資訊人才培育學程，長期投入金融科技資訊人才的的培訓，課程中將邀請金融科技、行動支付、資訊安全等專家共同加入業師的行列，將最新的產業趨勢帶入學程，而40門學程分為四類，必須修滿19學分。

普鴻長期深耕於財務金融科技完整解決方案的服務，提供客戶支付應用、行動支付以及資訊安全等產品服務，在地的服務以及提供客製化的產品服務優勢，站穩台灣Fitech領域的市場與技術領先地位。有鑒於台灣Fintech領域人才的短缺，普鴻自去年年底即開始布局金融科技資訊人才的產學合作計畫，期望能透過長期的合作計畫，解決人才斷層的問題，提升台灣整體金融科技資訊的人才競爭力。

普鴻董事長林群國表示，與東華大學合作，除了東華大學資訊工程學系近年來突飛猛進，已成為產業重要的人才來源外，更看中東華大學擁有20％比例優秀外籍生的優勢，期望透過與東華大學合辦的「金融科技資訊人才培訓學程」，除了將產業的趨勢以及最新的應用帶進校園外，也希望藉此發掘優秀的國內外人才，為企業的長期發展做好無縫接軌的培訓發展計畫。在學程設計上，除了提供實習機會外，業界更首創直接提供學生資訊工作機會，並藉此為企業的下一步拓展國際市場奠定基礎。

(時報資訊)