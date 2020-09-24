軍方消息來說，國防部日前已將「第一擊」的定義修改為「自衛反擊權」，對此，退將栗正傑認為，2019國防報告書所揭示我國整體防衛構想是「防衛固守、重層嚇阻」，其中所謂的「重層」簡單的說就是「彈、彈、機、彈、砲」五層！如果將第一擊改為自衛反擊權，國軍的「蛋蛋」沒了？那麼國軍的軍事戰略「重層嚇阻」是否也應修正！？

軍方消息人士說，自衛反擊權是用來敵對我攻擊，我方是不會主動攻擊；軍方官員說，將第一擊改成自衛反擊權，代表我不是怕你，你攻擊，我一定反擊。我不會開第一槍，但若你攻擊我，我一定反擊。

至於飛行員，沒有空軍作戰指揮部命令，如果開第一槍，戰機落地就法辦。不過，軍方官員說，我飛行員紀律嚴明，都會依令處置空中狀況。

對此，栗正傑以「蛋蛋沒了？」為題，在臉書發文表示，因應共機連日越界擾台，國防部為避免擦槍走火，將「第一擊」定義 改為「自衛反擊權」！

栗正傑臉書。（摘自栗正傑臉書）

栗正傑又提到，2019國防報告書所揭示我國整體防衛構想是「防衛固守、重層嚇阻」，其中所謂的「重層」簡單的說就是「彈、彈、機、彈、砲」五層！如果共機攻台我嚇阻的戰力：第一層是「遠程地對空飛彈」如天弓、愛國者！第二層是在空機的中程空對空飛彈！第三層是緊急應變起飛的戰機的空中攔截！第四層是短程地對空飛彈如刺針飛彈！第五層是地面高射砲如35快砲！

栗正傑指出，如今共機已多次逾越台海中線挑釁，國防部日前已將「第一擊」的定義修改為「自衛反擊權」，戰機飛行員，沒有國防部長命令，不能如果開第一槍，否則戰機落地就法辦，如此修訂接戰規定，無議宣示共軍戰機就算在對岸大量起飛向海峽飛來，我也不會先發制人發射飛彈將其擊落，而且就算兩岸軍機已經在空中以射控雷達互鎖，我方也不會「扣下鈑機」，因此「重層嚇阻」的前兩層「遠程飛彈」與「空對空中程飛彈」已不復存在，甚至第三層的「戰機攔截」也只是等著挨打，因此軍事戰略的「重層嚇阻」是否也應修正！

(中時新聞網)