賽珍珠基金會與花旗基金會攜手推行新移民理財教育已逾8年，今日 與內政部移民署、臺北市政府社會局、國立臺灣大學社會工作學系共同辦理「新移民培力方案記者會暨分享會」。

開幕記者會由參與分享會報告的三個單位提出方案摘要簡介，賽珍珠基金會尤姵文董事、花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌、內政部移民署副組長林萬益分別以「理財知能培力」、「就業培力」、「新二代培力」三支鑰匙與報告單位一起為新移民家庭開啟幸福新生活；隨即由台灣大學社工系鄭麗珍教授主持，展開一下午的「新移民培力方案分享會」。

賽珍珠基金會與花旗基金會合作的計畫，一開始以服務新移民姊妹為主，而後將觸角延伸到新移民家庭、第二代與社工人員，透過實體課程、營隊、線上教育、桌遊等多元的服務形式，其中最主要的方案為「幸福理財帳本」，總計八年來共與全國58個在地組織合作，開辦了87班的課程，參與學員有1,647人。為期三個月的課程，由「節流」的概念出發，新移民透過最基礎的記帳能力的養成、學習設定理財目標並執行，總計累積儲蓄金額超過3,210萬元。

花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，花旗一直以來以推動社會進步為目標，普惠金融（Financial Inclusion）更是長期投入的公益重點。自2004年以來，花旗發揮金融核心實力，提供各個年齡層與族群金融理財教育的課程，受惠人數超過50萬人，總計投入的教育金額已超過1.2億元。新移民已經成為台灣第五大族群，理財能力、就業狀況以及子女教育環環相扣，都會影響新移民家庭的財務健全狀況，也因此花旗呼籲未來要推動新移民理財教育時應該要同時考慮「理財知能培力」、「就業培力」以及「新二代培力」等三大面向。

為了瞭解推動新移民金融教育的成效，賽珍珠基金會亦針對2016年至2019年共342名學員，進行前後測的問卷調查，結果顯示，有77％的學員上完「幸福理財帳本」課程之後，能夠掌控家裡的開銷，90％的學員學會如何記帳分類，超過8成的新移民姊妹知道如何分辨「需要」與「想要」並減少不必要花費，7成以上的學員了解如何設定儲蓄目標、掌握家中開銷並擁有規畫預算的能力。

儘管推動新移民理財教育成效顯著，仍有許多可以進步的空間，賽珍珠基金會建議串聯在地社福組織提供理財教育服務，結合其他語言課程或透過參與式課程，增加學員互動與強化融入社會能力，以依照學員程度及背景，調整課程難易程度，並定期追蹤成效。

透過與金融財務機構合作、提供社工人員理財知識相關訓練，共同推動理財教育，以擴大社會影響力。來自印尼的新移民邱喜春以「愛的時光機」為題，分享個人因為愛情嫁到台灣，努力學習理財知識讓自己擁有打理家庭能力，甚至後來因為姐妹、同鄉之愛，她成為課程副帶領人，陪伴無數新移民從理財、生活中走出人生新路。

(中時 )