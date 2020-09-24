《英雄聯盟》一年一度、規模最大、級別最高的電競賽事，2020世界大賽即將於9/25(五)舉行，來自全球11個賽區(越南賽區代表隊伍本屆未參賽)，總計22支的代表隊伍，齊聚在中國上海，競逐職業電競選手的最高榮譽－2020世界大賽冠軍頭銜。本屆世界大賽的賽程，可概分為「入圍賽」(Play-in)及「正賽」(Main Event)。22支參賽隊伍中，有10支隊伍必須先通過入圍賽的考驗，只有4支隊伍能晉級至正賽。

10支隊伍分為A、B兩個小組，每個小組先在組內進行單循環賽，並由各組戰績第1的隊伍自動晉級、第2至第4的隊伍則會透過淘汰賽的方式競爭剩下的晉級名額。

A組：馬德里獅子(歐洲賽區)、TL戰隊(北美賽區)、SUP戰隊(土耳其賽區)、INTZ戰隊(巴西賽區)、LGC戰隊(大洋洲賽區)。

B組：LGD戰隊(中國賽區)、UOL戰隊(獨立國協賽區)、PSG塔龍(太平洋賽區)、彩虹7(拉丁美洲賽區)、V3電競(日本賽區)。

以下分別推薦入圍賽晉級可能性較高的隊伍，供讀者們參考：

A組：

 馬德里獅子：來自實力最平均的歐洲賽區(LEC)，各隊伍的實力落差不會太大。馬德里獅子在夏季例行賽的戰績是12勝6敗，排名第2，雖然季後賽的表現不甚穩定，輸給了G2電競、費南帝克等傳統強隊，最後以歐洲賽區的第4種子晉級入圍賽，不過參考近3年世界大賽的戰績，歐洲賽區的代表隊伍都能以入圍賽分組第一的成績突圍，因此看好馬德里獅子也能順利晉級，推薦特別項目玩法「入圍賽A組第一」購買「馬德里獅子」。

 TL戰隊：來自北美賽區(LCS)的TL戰隊，夏季例行賽以15勝3敗的戰績排名第1，季後賽對上TSM戰隊、飛翔探險兩隊，可惜雙雙以2：3敗下陣來，最後以第3種子晉級入圍賽，TSM戰隊及飛翔探險作為第1、第2種子則是直接晉級正賽。論實力，TL戰隊並不亞於前述另外2支隊伍，因此看好TL戰隊同樣能晉級至正賽。

B組：

 LGD戰隊：來自競爭最激烈的中國賽區(LPL)，LGD戰隊能在賽區中獲得晉級世界大賽的資格，絕對有晉級的實力，8/30的區域選拔賽中，LGD戰隊跌破眾人眼鏡，以3：1大破2018年世界大賽冠軍iG戰隊，成為中國賽區的第4種子成功晉級2020世界大賽入圍賽。本次LGD戰隊只要能正常發揮，以分組第一的成績晉級正賽，並非難事，推薦特別項目玩法「入圍賽B組第一」購買「LGD戰隊」。

 UOL戰隊：來自獨立國協賽區(LCL)的王者UOL戰隊，去年就曾打進過世界大賽；今年夏季賽更是以16勝0敗的戰績穩坐王者寶座，是本季12個賽區中唯一獲得全勝戰績的冠軍隊伍，同樣是B組晉級的熱門隊伍，或許也是唯一能威脅LGD戰隊的隊伍，追求高賠率的讀者，建議特別項目玩法「入圍賽B組第一」可小買「UOL戰隊」約10倍的賠率，有夢最美、希望相隨。

(中時新聞網)