日本橫濱巨型鋼彈機器人

以1970年代末廣受歡迎的《機動戰士鋼彈》（Mobile Suit Gundam）動漫電視系列為本，歷經6年打造的巨型機器人動了。在推特上的影片顯示，它能走、能跪，還能做手勢。

據CNN新聞網23日報導，這尊機器人從2014年打造，高近60英尺（近20米）、重24噸，由超過200片鋼和碳纖維增強合成塑膠片組合而成。

日本橫濱巨型鋼彈機器人

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

原本按照預定計畫，它將從10月1日起，在日本橫濱山下埠頭開設的「鋼彈橫濱工廠」（Gundam Factory Yokohama）進行為期1年的展示，成為當地的新景點。而鋼彈迷屆時可和這巨形機器人做近距離接觸，並了解它是怎麼打造出來的。

不過，由於新冠肺炎疫情大流行影響，如今鋼彈迷必須再等等。日本萬代南夢宮集團在聲明中說，會做出這決定，是為了在新冠肺炎蔓延全球之際，確保粉絲和工作人員的健康和安全。聲明中說，「我們要向期待盛大開幕的所有粉絲致歉，並要求各位的諒解。」 相關團隊說，他們預料工廠年內會開放，而細節會在公司網站上宣布。

日本動漫大約從1900年代初出現，當時筆名為下川凹天的下川貞矩等動漫家透過反複嘗試，結合漫畫和短片，創造了動漫。

當時動漫的製作成本十分高昂，和迪士尼廣受歡迎的成功作品相比，日本作品和相形見絀。到了第二次世界大戰時期，日本軍政府命令動漫畫家製作宣傳影片，以影響大眾，反倒促進了動漫產業。

(中時新聞網)