北投機車撞遊覽車 騎士一度危急 14:222020/09/24 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投機車撞遊覽車 騎士生命一度危急。(圖/攝自影片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北投機車撞遊覽車 騎士生命一度危急 北市北投中央北路2段24日上午7點，發生一起機車、遊覽車車禍事故，騎士身受重傷，機車零件散落一地，警消立即將人送醫急救，所幸已恢復心跳，現仍在加護病房持續觀察。 41歲陳姓騎士騎車行經中央北路2段，未注意前方一輛遊覽車正要左轉進入巷弄，當遊覽車整輛車轉正橫在路中，機車撞擊遊覽車右後方。 62歲宋姓駕駛依照號誌前進，疑未禮讓直行車，肇事責任較高，而機車騎士發生事故後，情況一度危急，經醫院搶救已恢復心跳，現處於昏迷狀態，醫院持續治療當中。 (中時 ) #北投 #機車 #遊覽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公車暴衝人行道 司機疑毒駕肇事 04:102020/09/23 社會新聞 中山高新營段貨車追撞 駕駛送醫 03:242020/09/24 社會 公車衝撞釀1死 北市開罰18.9萬 19:162020/09/23 社會 楠梓汽車撞機車釀1死 警方重申用路人依燈號慢行 15:522020/09/23 社會 小劉雪華離3次婚「昔多病纏身」險逝 緣續前夫重生 06:312020/09/24 娛樂 機車排氣管遭塞絞肉 監視器畫面曝光牛肉麵店賠6萬6 07:532020/09/23 社會 台6線出磺坑隧道機車客運擦撞 騎士遭捲入輾爆頭慘死 13:012020/09/23 社會 台大兒童醫院長：感染新冠合併流感機率高達5成 15:212020/09/23 生活 花蓮全民運周六燒狼煙 點燃聖火 04:102020/09/23 地方新聞 專挑三寶下手 碰瓷黨2年詐400萬 04:102020/09/23 社會新聞 社會熱門新聞 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 男師每月爽啪學生妹 7年後遭掀底 千萬退休金掰了 - 社會 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 人妻跟老朋友玩上床 嬌嗔「跟你才會濕」 綠帽夫氣炸 - 社會 國三南下軍用休旅車與小貨車追撞 5軍人送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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