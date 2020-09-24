北投機車撞遊覽車 騎士生命一度危急

北市北投中央北路2段24日上午7點，發生一起機車、遊覽車車禍事故，騎士身受重傷，機車零件散落一地，警消立即將人送醫急救，所幸已恢復心跳，現仍在加護病房持續觀察。

41歲陳姓騎士騎車行經中央北路2段，未注意前方一輛遊覽車正要左轉進入巷弄，當遊覽車整輛車轉正橫在路中，機車撞擊遊覽車右後方。

62歲宋姓駕駛依照號誌前進，疑未禮讓直行車，肇事責任較高，而機車騎士發生事故後，情況一度危急，經醫院搶救已恢復心跳，現處於昏迷狀態，醫院持續治療當中。

(中時 )