印尼一名男子接受女網友邀請到她家中，不料竟陷入圈套，慘遭女網友與其男友，狂刺7刀慘死，遺體還被肢解成11塊裝進垃圾袋藏匿。

據《太陽報》報導，32歲男子瑞諾迪（Rinaldi Harley Wismanu），在網路上認識27歲女子萊莉（Laeli Atik Supriyati），兩人聊後感覺女方是他的真命天女，於是接受對方邀約到她家中，豈料因此送了命。

女子的男友法吉里（Djumadil Al Fajri）見瑞諾迪一進門，就從浴室裡衝出來，持磚頭對他猛砸3下，再用利刀連刺7刀，直到人死了才罷手，事後還拿走瑞諾迪身上5000英鎊（約18萬元新台幣）。

法吉里殺害瑞諾迪後，與女友一起將遺體分屍成11塊，裝進垃圾袋裡，犯案手法極為殘酷冷血。瑞諾迪的家人發現他赴約後失蹤數天，緊急報案後事情才曝光。

當地警方表示，這對情侶犯案手法相當冷血，肢解死者後還偷走5000英鎊逃亡，所幸警方案發迅速將2人逮捕，歸案後也如實交代犯案手法與屍體藏匿處，2人被依蓄意謀殺及盜竊罪送辦，恐面臨最高刑責死刑。

(中時新聞網)