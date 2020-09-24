蔡英文總統頒發「產業貢獻獎」給工研院量測中心執行長林增耀。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

蔡英文總統頒發「產業貢獻獎」給工研院電光所副所長李正中。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

國際半導體產業協會（SEMI）23日晚舉辦年度盛會「科技菁英領袖晚宴」，邀請蔡英文總統頒發「產業貢獻獎」給對半導體產業有卓越貢獻的產業界人士，工研院協理吳誠文、量測中心執行長林增耀、電光所副所長李正中均獲此殊榮。

吳誠文協理擅長設計超大型積體電路與無線測試、記憶體測試等相關技術，曾設計出記憶體（RAM）內含自我測試電路，需時最短的測試演算法，大幅降低半導體產業的測試成本，研發的半導體相關測試技術，已衍生出10幾項國內外專利，實際應用在超過數百項IC產品中。

工研院指出，半導體測試為目前重要的發展技術，吳誠文將與SEMI測試委員會共同推升台灣的技術演進，邀集更多軟體與系統業者加入委員會，期推動台灣在全球半導體測試領域成為領航先驅。

林增耀執行長投身量測技術發展逾30年，以檢測與計量儀器切入半導體製造供應鏈，積極參與SEMI制定國際標準，加速提升國內半導體產業製程品質水準，多次獲得SEMI產業貢獻獎與卓越貢獻獎。

李正中副所長積極協助軟性混合電子國際標準規範及建構產業鏈，與SEMI策略性合作，整合國內外產業鏈與國際大廠進行跨業合作，目前透過各項產研合作計畫，共同開發軟性混合電子技術，引領產業持續朝向高質化邁進。

(中時 )