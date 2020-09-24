今年冬季流感受疫情交互影響，蘇揆上午在行政院會特別提醒，公費流感疫苗中秋連假後開打，希望衛福部多加宣導。疾管署表示，中央地方共備妥633萬劑，公費施打將從10月5日全面開打，呼籲民眾多加施打，有助於醫師看診時研判病情。

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆在裁示中說，冬季流感季節即將來臨，新冠肺炎疫情還未趨緩，其他國家已出現流感及新冠肺炎同時感染案例，衛福部應提高警覺，提早備妥防疫物資，包括疫苗及抗病毒藥物，持續宣導防疫的基本功。

蘇揆指出，去年因為國人踴躍接踵，醫療院所當日會有疫苗存貨不足或是民眾排隊打不到的狀況，也請衛福部就疫苗的調度配送提早規劃因應，避免同樣狀況發生。他去年核定疫苗升級，從三價改為四價後，讓國人有更周全保護，今年中秋連假後會開始施打，請衛福部加強宣導，並請各部會和地方政府多多鼓勵所屬同仁及民眾，凡是符合疫苗接種計畫實施對象都應及早接種。

疾管署長周志浩表示，今年流感疫苗總共約603萬劑，如果再加上地方政府或其他部會購買，政府機關總共採購633萬劑。去年因為世界衛生組織對於疫苗株的選擇比較延後一個月，導致全世界供應不及，今年依照時程掌握疫苗供應進度，預計10月5日全國符合公費施打族群將同時開打，不像去年部分族群先開打，今年疫苗供應正常，在中秋假期後全面開打。

今年自費疫苗比去年多一倍，將近115萬劑，希望民眾踴躍施打，疫苗可以預防掉40％到60％流感感染率，若以重症死亡的話，更可以避免掉70％以上的死亡及重症機率。尤其今年世界上還有一些新冠肺炎影響，如果感染到確實會導致醫師診斷麻煩，先施打疫苗可以避免掉這些困難，醫師能更快速準確做出診斷。

(中時 )