北市府耗資6.3億元，在各捷運站點增設62座電扶梯和1座電梯，市長柯文哲24日表示，捷運車站改善目標為「道路兩側各至少有一處出入口，設置雙向電扶梯或電梯」，並規畫短、中、長期三階段，力拚2022年9月全部完工開放，致力打造無障礙環境及高齡友善城市。

柯宣布，忠孝復興站3號、忠孝敦化站3號及忠孝新生站4號出入口的電梯電扶梯改善工程，將25日開放，接下來10月15日、11月17日及12月15日也陸續開放江子翠站2號、國父紀念館站2號及復興崗站的電梯電扶梯。

柯說，電梯電扶梯中期改善工程，預定2022年9月全部開通啟用，總計將完成16站23處出入口及4處站內月台，共62部電扶梯及1部電梯的改善工程；目前已完成古亭站3、5、7號出入口及忠孝新生站3號出入口大廳層電梯改善工程。

捷運工程局說明，對每日運量近200餘萬人次的北捷來說，車站出入口暫時封閉對通勤民眾確實造成不便，為兼顧旅運需求及營運安全，受限於同一捷運線車站，無法同時封閉2個出入口的安全考量下，需分階段進行改善施工。

(中時 )