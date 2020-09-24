《國際經濟》促進出口 英國撤銷175個貿易壁壘 13:072020/09/24 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府宣布，為了在與歐盟簽定的過渡期結束之前提振出口，英國已經撤銷對61個國家及地區的175個貿易壁壘。 英國國際貿易部周三發布聲明指出，已經刪除175項不必要的法律、規範及行政要求，以促進英國公司的貿易活動。 國貿部部長Ranil Jayawardena表示，這是英國脫歐後頒布的第一個貿易政策，在近50年來首度收回對貿易政策的控制權後，這顯示英國將打開並拓展進入全球市場的渠道，我們將支持企業追求其全球發展的野心。 (時報資訊) #全球 #英國 #促進 #撤銷 #貿易壁壘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》特斯拉狀告川普政府 要求撤銷陸關稅 10:512020/09/24 財經 促進地方繁榮 信邦電子榮獲2020亞洲企業社會責任獎 10:352020/09/24 財經 台壽連四年獲亞洲企業社會責任獎 04:102020/09/24 金融．稅務 專家傳真－資料經濟驅使資料服務興起 商機在哪？ 04:102020/09/24 專題周報 無色覺醒》王丰：美國人教我們什麼？不要第一個喊開打！ 08:302020/09/24 無色覺醒 商品期貨趨勢專欄－原油庫存將降 油價有撐 04:102020/09/24 證券．權證 銀行公會府城辦國際名人講堂 解析全球經貿 04:102020/09/24 專題周報 觀念平台－疫情下催生新時代的多邊主義 04:102020/09/24 專題周報 還靠美國重返聯合國？ 04:102020/09/24 時論廣場 引領亞洲半導體業 日月光發綠債促進永續 脫穎而出 04:102020/09/24 產業特刊 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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