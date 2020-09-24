英國政府宣布，為了在與歐盟簽定的過渡期結束之前提振出口，英國已經撤銷對61個國家及地區的175個貿易壁壘。

英國國際貿易部周三發布聲明指出，已經刪除175項不必要的法律、規範及行政要求，以促進英國公司的貿易活動。

國貿部部長Ranil Jayawardena表示，這是英國脫歐後頒布的第一個貿易政策，在近50年來首度收回對貿易政策的控制權後，這顯示英國將打開並拓展進入全球市場的渠道，我們將支持企業追求其全球發展的野心。

(時報資訊)