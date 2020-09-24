和泰車(2207)預計10月中上市的豐田(TOYOTA)國產休旅車，TOYOTA COROLLA CROSS全新車款，預售活動自8月31日起提前啟動，至今才3周多的時間，已累計接受超過3000張訂單。和泰汽車將於9月25日起推出創意預告廣告影片，宣布10月12日正式上市。

近年運動休旅車銷售熱，躍居台灣新車市場銷售占比最高的類別，10月將上市的豐田首款國產運動休旅車Corolla Cross，新車款尚未正式登場即受到市場期待且話題不斷，和泰車也看好能複製進口休旅TOYOTA RAV4的銷售熱潮，COROLLA CROSS挑戰首年銷售4萬輛以上高目標。

和泰汽車指出，由目前COROLLA CROSS預接訂單彙整出來的初步了解，家庭族群與單身年輕族群大約是6：4。在雙動力部分，1.8L HYBRID靈敏的加速反應兼顧節能省油的表現，截至現在預售占比已來到41%。車色選擇上，雪貂白為市場大宗，預售佔比達50%；COROLLA CROSS的類豪華車高質感紅內裝也受消費者熱愛，預售佔比約為10%。

Corolla Cross車身尺碼更貼近台灣需求、高規安全配備，及77.9萬元起的國產車成本價格優勢，可望再創銷售熱潮。COROLLA CORSS以汰舊換新預售價72.9萬起展開預售，內部訂出10月底前接單破6,000張的高目標，可望締造新車蜜月銷售新紀錄。

TOYOTA品牌總代理和泰汽車期待首款國產休旅車Corolla Cross的推出，結合RAV4、CH-R兩款進口休旅車，壯大運動休旅車產品線，帶動明年和泰車整體新車銷售突破15萬台，再創新高紀錄。

(時報資訊)