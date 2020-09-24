光芒已經確定晉級季後賽，不過今天對上大都會仍全力搶勝，單場3轟加上葛拉斯諾(Tyler Glasnow)6局好投，以8比5奪勝，同時確定睽違10年拿下美聯東區冠軍，這對光芒來說相當不簡單，他們本季一度同時有10名投手在傷兵名單。

葛拉斯諾6局僅被敲3支安打、失2分，另外有8次三振，加上隊友阿羅桑瑞納(Randy Arozarena)雙響炮加持，以及布蘭登羅（Brandon Lowe）、溫鐸(Joey Wendle)雙雙開轟，最後光芒以8比5贏球，繼2010年後再度於美聯東區封王，也是隊史第3次。

去年光芒在美聯分區賽第5戰輸給太空人，就立下2020年奪下美東冠軍的目標，今年雖僅有60場比賽，不過能走到這一步並非易事，光芒以5勝7敗開起季賽，甚至在8月底時一度同時有10名投手在傷兵名單，是全大聯盟最多，還遇上5名投手報銷，雖然當時光芒就在美聯東區第一，但能維持到現在很不容易。

除了投手外，打者戰力也打折扣，迪亞茲(Yandy Diaz)、崔志萬、梅斗斯(Austin Meadows)都曾在賽季中受傷，綜合以上艱難過程，甚至有球員認為光芒能在本季贏得分區冠軍，已是大聯盟史上最困難的任務。

(中時 )