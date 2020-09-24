普門中學1名新住民2代的國一新生，因家境清寒難以負擔全額註冊費，該校家長會首席副會長、三聯南頻電信執行長徐少東穿針引線，造就了一樁籌募助學金美事，也讓人看到社會處處有溫情；高市教育局長謝文斌頒發表揚狀給徐少東，感謝其關懷弱勢新住民的善行義舉。

國一新生劉同學的父親已過世，母親是新住民，僅靠幫傭為生，月薪兩萬多元，但母親工作關係無暇教導孩子，經人介紹讓孩子就讀三好校園普門中學；母親在開學日帶著孩子報到，並向校長蔡國權說明困境，蔡深受感動，也請母親放心把小孩交給學校，安心工作，承諾會代為想辦法籌措不足的註冊費。

熱心的徐少東經由校長告知此事，當下就奔走媒介其政商界友人，尋找助學的有緣人；高雄市粉彩協會理事長王敏妃決定提供自己的畫作義賣募款，希望有一個善的循環，國民黨議會黨團總召曾俊傑議員夫婦了解事情始末，願意購買畫作，共襄盛舉。

「社會錦上添花人人愛，雪中送炭難又少！」徐少東不諱言說，自己小時候失學，現在好不容易能讀到博士班，一路走來也都要感恩貴人相助；一命二運三風水四讀書，家境不好只有讀書才能改變自己、翻轉人生，能幫助弱勢的孩子讀書是一件有意義的事，未來要努力去結合更多人脈資源，提供社會更多正能量。

王敏妃慨然捐出畫作義賣募款，23日在高市議長曾麗燕見證下將畫作親自交給愛心議員曾俊傑，議長也與教育局長頒發表揚狀給徐少東，成就了這件良善的因緣。

(中時 )