北市環保局引進24小時定點取締的「固定式高噪音車輛偵測攝影系統」，在偵測到高噪汽機車後，會自動辨識拍照記錄，可開罰1800元以上、3600元以下罰鍰。（北市環保局提供／張穎齊台北傳真）

高噪音車輛深夜行駛街頭，呼嘯擾民，北市環保局為遏止歪風，決定引進24小時定點取締的「固定式高噪音車輛偵測攝影系統」，在偵測到高噪汽機車後，會自動辨識拍照記錄，可開罰1800元以上、3600元以下罰鍰，將針對民眾反映的熱門路段建置，並於10月初正式上路。

環保局統計，2016年至去年民眾檢舉噪音車輛案件數，雖已從每年5800餘件下降至約3000件，但由於過去發現高噪車輛時，只能通知車主到站檢測，無法直接開罰，而許多車主接獲通知到檢前，就將高噪音裝置撤除，檢測合格後又再裝回，繼續以高噪音橫行街頭，嚴重影響市民安寧，環保局因此向環保署建議修法，針對行駛中高噪音車輛，經科學量測後直接開罰。

環保局表示，目前環保署修正中的機動車輛噪音管制標準，限速在50公里以下路段，車輛音量不得超過86分貝；限速50公里以上，70公里以下路段，則不得超過90分貝；行駛車輛噪音超過標準者，可逕行開罰處以1800元以上3600元以下罰鍰，此標準預計10月修正完成。

環保局說，未來將採全天候自動蒐證，初期4套固定式高噪音車輛偵測攝影系統，預計設置在市民經常反映高噪音車輛出沒的熱門路段，並規畫每半年更換設置地點，設置地點包含羅斯福路、瑞光路、復興北路及仰德大道等，另針對常在周末飆車盛行時亦會出動移動式偵攝系統不定點偵測。

對於未來執行規畫，環保局說，會在偵攝系統前方100至300公尺處設置告示牌提醒駕駛人注意，使用的偵測儀器也將依法定期校驗，此系統今年8月已開始測試，等環保署法規公告後，就可同步正式上路，未來也將視執行效果逐步增設。

(中時 )