民進黨有意修法將公視董監事提名門檻，從3／4票降為1／2同意即可。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，此規定是在民國86年訂定，3／4雖理想，但經20多年運作，不少好人才都因此被刷掉，這種「修憲」等級的超高門檻，不僅是少數綁架多數，久而久之，好人才對被提名都是興趣缺缺，過猶不及，「所以是不是要修法，當然值得討論。」

柯建銘也提到，目前原民台的董監事同意門檻是2／3，使得原民台也遇到跟公視相同的問題。因此，他認為，無論公視還是原民台的董監事門檻標準，若要調整，就該一併納入思考。

依照《公共電視法》規定，公視董事會的組成，是由立院推舉「社會公正人士」組成審查委員會，專責審查政院提出的董事名單，最後被提名人須取得審查委員會3／4的多數同意，行政院長才可發出聘書。

就實務運作來看，由立院推舉「社會公正人士」所組成的審查委員會，均是依立院各黨團席次比例，由各黨推薦人選組成。也因此，當被提名人的背景若有鮮明的政治力色彩，那麼，一旦進入評審階段，往往不易獲得3／4以上的同意票，因而被刷掉。

民進黨立委張廖萬堅日前就此召開座談會，討論是否應下修公視董監事的審查門檻，從3／4下修至1／2，因而引來國民黨質疑，一旦修法通過，等於是所有董監事提名名單，只要民進黨「想過就能過」。

對此，柯建銘表示，門檻的調整與否，不是不能討論。因為，目前《公共電視法》有關董監事同意門檻的比例，是在20多年前，由立院各黨團推派代表組成修法小組進行討論，最後大家結論與修法結果，就是將門檻訂為3／4，但坦白說，這樣的高門檻已經跟修憲相同，現實中常常會發生「少數綁架多數」的情形。

柯建銘說，過去江啟臣擔任新聞局長時，也曾為了公視董監事的提名，私下與民進黨團協商，但最後還是無法順利過關。他強調，在這種規則下，只要被提名人受到一點批評，最後幾乎都是被刷掉，而且事後即便補提名，也是一刷再刷，久而久之，就會找不到好人才。

他強調，當初設定3／4的門檻是理想，但實務運作20多年了，確實遇到很大的困難；尤其，當執政黨找到好人才，但最後沒選上還在立法院被羞辱一番，好像是被「莊孝維」，導致很多人連接受提名都不願意，這對公視不見得是好事。

柯建銘說，不只公視有此問題，董監事同意門檻須達2／3的原民台也是如此。因此，朝野是該理性針對公視及原民台的董監事提名門檻進行討論了。

(中時 )