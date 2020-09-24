桃園農田水利會興建2年，座落於桃園高鐵站前黃金地段青埔路上的青埔行政大樓昨落成，由於全國17個農田水利會10月1日將改制為公務機關，即將在9月底卸任的現任會長黃金春喊話中央，「希望未來接管的公務長官好好地善待我們水利會所有的會員農民朋友」。曾擔任民進黨中常委的黃金春也痛批民進黨政治人物「得意忘形」，不甩蔡之前喊說謙卑、謙卑、再謙卑。

農田水利會將於10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處，青埔行政大樓未來將如何使用，將由農委會及相關單位決定。黃金春昨向中央喊話，「希望未來接管的公務長官好好善待水利會所有的會員農民朋友、好好真誠照顧所有員工的權利，這樣我就可以很安心卸任」。

據《中評社》報導，黃金春1977年從政以來，不會刻意迎合別人，只要做錯都會嚴厲批評，檯面上政治人物誰可以誰不可以都相當清楚，過去才被民進黨列為選舉對策委員會，討論各縣市長提名機制。他直言，有很多次跟蔡英文建言，應該要好好重視基層聲音，「但是不得不說，蔡不認真」。他說蔡在兩岸、外交、軍事以及主權維護表現不錯，但在內政顯然沒有辦法太多插手。他認為蔡無法掌握民情，很多事情行政團隊硬著做，事實上，行政團隊應以蔡的話為依循，他更痛批行政團隊太得意忘形，把謙虛都當耳邊風。

至於鄭文燦桃園市長任期將結束，誰是鄭的接班人？黃金春認為，最終得看國民黨推派誰選，民進黨才會決定派誰。他直言，若是空降來選桃園市長，多半不會有好成績。

(中時新聞網)