中秋節將屆，市售月餅熱量約在300至790大卡，熱量相當於1到2.8碗飯，台中醫院營養師葉欣憲呼籲，過多的醣類及熱量攝取是糖尿病友的一大隱憂，應避免過量攝取、最好是分切淺嚐，1天以1顆月餅為上限，同時用「月餅換飯」的概念減少攝取白飯、地瓜等五穀根莖類；並選用改良的新式月餅，如茶月餅、冰皮月餅或蒸月餅，相較於傳統月餅熱量及糖份低許多。

台中醫院營養師葉欣憲分享，依據國民健康署調查，中秋期間連續一個禮拜每天吃1顆傳統式雙蛋黃月餅，將會增加0.7公斤體重，而3高（高血糖、高血壓、高血脂）等慢性疾病患者，在中秋節前後門診追蹤時發現控制情況變差，原因大多為份量控制不當所造成。

營養師葉欣憲建議，燒烤飲食重均衡，以雞胸肉、里肌肉等少油脂的肉類取代含脂量高的香腸或內臟類，搭配富含纖維質的應景蔬菜，如：香菇、青椒、洋蔥、皎白筍，如此不但可以減少肉類攝取，更可以吃進健康增加飽足感。對於慢性腎臟疾病患者可將烤肉醬以1：1的方法加水稀釋使用，避免過多鈉鹽之攝取；飲品的部分選擇無糖茶飲、白開水或自製檸檬汁加氣泡水也能有啤酒般的清涼感。

葉欣憲呼籲，糖份高應限制攝取，文旦雖為天然水果，但1顆熱量達400至500大卡，相當於兩碗飯，所以食用時要注意份量！建議1天水果總攝取份量以2份為佳，若攝取過多，可能產生消化不良、腹脹等腸胃道不適應的症狀。

(中時 )