台中市大甲火車站因無後站，長達近百年民眾出入前後站須繞道而行，前、後人行跨越橋24日終於完工，大幅提升交通要道便利性。市長盧秀燕指出，這座橋無論一般民眾、行動不便者或推嬰兒車父母都能方便通行，新闢停車場也讓接送更加便捷。

大甲火車站人行跨越橋暨甲后停車場於今天完工啟用，交通局長葉昭甫、建設局副局長陳永欣、財政局副局長施德明、地方稅務局副局長葉國居、市政顧問劉國能、市議員李榮鴻、施志昌、台鐵台中運務段長蘇鎮霖、大甲火車站長謝承孝、大甲區長顏金源、大安區長許宏綺，以及各鄰里長、里民都到場共襄盛舉，立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟也派員關心。

大甲火車站人行跨越橋暨甲后停車場於今天完工啟用。（陳淑娥攝）

大甲火車站人行跨越橋完工，市長盧秀燕主持啟用典禮。（陳淑娥攝）

盧秀燕表示，這座人行跨越橋施工比其它工程都要困難，因為要橫跨鐵路上方2萬5千伏特的電車線，且要等夜間車站關閉後才能施工，市府團隊全力以赴，興建完成全長49公尺的橋，前、後站兩座橋塔內更設有無障礙電梯，讓民眾、行動不便者、帶孩子的爸媽都可方便通行，也紓緩地下道人潮壅塞問題，後站也興建甲后停車場方便停車，感謝議員支持預算。

盧秀燕說，大甲、大安、外埔是台中重要區域，市府積極推動各項建設，例如大甲日南國小校舍動工、大安濱海自行車道修繕、外埔安定國小安裝冷氣等。近年市府積極推動「清涼安心學習計畫」，今年編列4000萬元安裝國中小教室冷氣，年底要讓大甲、大安、外埔所有學校都有冷氣；另雙十公車新政策，將從明年1月1日開始，推行市民優先享10公里內免費、超過10公里最多10元，讓民眾、學生轉乘方便又省錢。

建設局長陳大田指出，工程去年11月1日開工，今年5月施工團隊克服最困難處，跨越鐵路上方2萬5千伏特電車線，完成一次性吊裝作業，並於7月31日完成長49公尺、寬3.6公尺的人行跨越橋，橋以鋼構可拆式設計，融入大甲鎮瀾宮屋簷兩側上拱元素，前、後站兩座橋塔內設有無障礙電梯，供行動不便者使用。工程完工後，可紓解甲后路地下道假日塞車問題；後站東站停車場啟用後，也可紓緩車站停車需求、增加後站接送臨停空間，改善周邊交通。

交通局長葉昭甫說明，大甲火車站鄰近大甲鎮瀾宮與大甲觀光商圈，到大甲遊玩或進香的遊客常找不到車位，每年3至5月大甲媽祖國際觀光文化節更湧入大量車潮，停車需求大增，因此交通局租用台糖權管的閒置空地，於大甲火車站後站東站闢建甲后平面停車場，汽車73席、機車177席，共250席，改善當地停車環境。

(中時 )