位於苗栗縣泰安鄉的九九山莊，為新竹林管處管轄，是愛好登山者前往大霸尖山的中繼站，以往民眾住宿需要背錢上山親自交給管理員，10月1日起利用新建置「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」，申請住宿經過初核，將可依系統通知提前繳費，不必再額外帶房錢爬山了。

新竹林管處為提供民眾更便捷的服務，建置「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」，將於10月1日起正式上線，配合雪霸國家公園生態保護區管制，民眾申請住宿經初核後，即可依系統通知進行繳費，未來提前完成繳費，就不用再帶現金爬山。

新竹林管處表示，配合雪霸國家公園開放申請期程，10月1日起，可申請11月1日至12月1日的九九山莊住宿，民眾需先向「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」申請大霸線入園，經雪霸國家公園初核後，民眾將收到系統繳款通知電子郵件，繳費後，經國家公園複核通過，民眾即可收到入園許可。

新竹林管處育樂課指出，住宿者待出發日到達時，只要攜帶個人身分證件、入園許可及列印住宿單，到現場向管理員報到後，即可入住山屋，但提醒民眾，許可證號不是床位號，床位須由現場管理員依實際報到情形安排。

為增加民眾適應時間，自10月15日至10月31日，也開放已取得入園許可之民眾，自行來信向系統申請匯款繳費的試辦服務，在此期間採雙軌制，只要取得入園許可，無論是想要先匯款繳費或是到現場再繳給管理員都行，歡迎民眾多利用系統匯款繳費。

(中時 )