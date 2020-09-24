台中百貨周年慶正式開打，豐原太平洋百貨29周年慶搶在中秋連假首日（10/1-10/8）VIP預購會提前開跑，10/8~11/1正式開打！整檔周年慶業績目標上看3.8億元，年增10%。豐原太平洋百貨表示，若周年慶業績達標，今年全年營收上看16億元。

因應全台瘋「報復性消費」，今年豐原太平洋百貨周年慶檔期也正值國慶連假，推出超高回饋的滿千送百優惠、訂製款的卡友禮及每週豐富的廣場活動吸引民眾入館消費，搶攻百貨周年慶的商機！

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，「今年週年慶除了有大家最期待的化妝品區單筆滿3000送300、全館1-7F累計滿5000送500之外，首4日10/8~10/11推出卡友省最大回饋，持APP/吉利卡於全館消費加碼送，累計滿3萬加送600、最高優惠累計消費滿30萬送1.1萬！

另外，首4日化妝品加碼活動，卡友單筆滿3000加贈100、持國泰世華刷1萬再加送100；此外，更有15大銀行刷卡滿額回饋，國泰世華尊榮回饋累計滿10萬送1500、滿30萬送4500，來豐原太平洋百貨逛街購物，持吉利卡+信用卡雙卡消費最划算！

豐原太平洋百貨29周年慶推出周周卡友禮，今年度獨家訂製的卡友禮以時尚「海洋風」為主題設計，帶給大家無法出國也能享受如國外度假般繽紛歡樂的感覺。

10/8-10/11國泰世華卡友時尚禮，持國泰世華信用卡單筆刷500元送「海洋風時尚浴巾」；10/15-10/18推出卡友夢幻禮，持APP/吉利卡單筆滿2000元送「夢幻海洋直傘」；10/22-10/25卡友繽紛禮，持APP/吉利卡單筆滿2000元送「繽紛海洋帆布購物袋」。

10/28-11/1國泰世華卡友實用禮，超實用的廚房小幫手「圓形可伸縮摺疊瀝水籃」，只要持國泰世華信用卡單筆刷滿500元就可兌換！

豐原太平洋今年周年慶也有豐富多樣的廣場活動，10/10全國魅力盃舞蹈大賽、10/18更有豐原在地社區居民的活力舞台演出，邀請大家一起共襄盛舉！

(工商 )