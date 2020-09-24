「我的公司在工作規則裡，訂定上班遲到10分鐘扣半天的薪資，這樣合法嗎？」從過往至今，陸續仍有多家事業單位所送之工作規則訂有遲到扣薪的條款，其中遲到的時間與薪資扣發的比例往往不符。

勞動局局長陳信瑜表示，訂立工作規則應符合法令規定，須合理且具體明確，不得濫用權利。勞動局對於工作規則當中逾越法令之內容一律不予核備。尤其遲到扣薪未按比例，已涉及工資未完全給付，恐違反勞動基準法第22條規定，若經查證屬實可依法裁處。倘若勞工有遲到情形，於工作規則訂定「依實際缺勤時間不發給薪資」之規定，尚不違反法令。但是勞工有提供勞務之出勤時間，雇主應核實發給薪資，不可因為勞工遲到而採取倒扣薪資的懲罰。

按勞動基準法第70條規定，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應依其事業性質，針對工時、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱及解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項訂立工作規則，報請主管機關核備後並公開揭示。

工作規則由雇主依事業性質所訂立之重要管理規定，影響勞工的勞動條件權益甚鉅，必須報請主管機關核備（以商工登記或法人登記所在地為準）。雇主訂立工作規則之前，請先參閱勞動部編印之工作規則參考手冊，內有工作規則範本可供使用。另依工作規則審核要點規定，如有訂定懲罰內容的需求，應不含解僱或扣薪處分，也不得訂定懲罰性或賠償性的罰款，其他自訂內容以不逾越法令規定為原則。

若工作規則核備之後有修訂的需要，必須注意有無涉及降低勞動條件的事項，例如：刪除原有獎勵內容、增訂懲罰項目、減發津貼或獎金等，雇主必須先經由勞資協商同意後，再將其同意文件及工作規則一併報請勞動局核備。

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