高雄前市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息，但他的一舉一動仍相當受到外界矚目，近期有消息傳出他將參選台北市長，就連近日出席陸軍官校的專修班年會，也被視為是復出的起手式。對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介則透露韓國瑜近況。

韓國瑜13日曾在臉書表態，提到近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純，他也謝謝大家對他的關心，祝福大家一切平安順遂、吃好睡飽，平安就是福！即便韓國瑜寫下動態，但外界仍傳出他將參選台北市長的消息。

據《聯合報》報導，謝龍介表示，韓國瑜這段期間很平靜，是否參選台北市長，他毫無所悉，也看不出任何動靜，更聞不到任何可疑味道。

就連前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋也再度幫忙轉達心聲，更強調「人都不在江湖還有這麼多關注，也只有韓國瑜了。」且王淺秋直言，韓國瑜再度強調，短期內都不會參加公開大型的活動，避免外界不當聯想。

另外，資深媒體人韋安透露，前兩個週末，分別在雲林烤肉店和台北星巴克，分別和兩位近韓人士（絕對近）聊過，都說有人在勸進韓，但韓絕不會去選縣市長，「什麼選北市、選桃園？都是，韓粉或挺韓人士講爽的，黨內防韓者故意消費韓。根本是無稽之談！」

(中時新聞網)