亞視執行董事陳偉傑與亞洲心動娛樂馬來西亞副總裁陳軍凱率領團隊合影。（亞視提供）

來自香港的亞洲電視，近年正式轉型至OTT以後，今年不僅只帶來全新的「心娛APP」，為海內外 的觀眾繼續帶來精彩的節目，更在於近日再次舉辦亞洲小姐台灣選拔賽，今年的比賽將以「炫 出自我」為主題，來迎合亞洲電視的轉型時代，表達著在新資訊時代中，互聯網就像銀河系連接着 各恆星般聯通着全球，而亞洲小姐正是在宇宙穹蒼裡無限綻放自己最炫麗、最耀眼的星星。

近年面對電視世代的轉型，OTT成為了今年觀看新主流，在香港為首家電視臺、也擁有了63年歷史 的亞洲電視也正式轉型，更在今年打造了全新的「心娛APP」，讓台灣、香港、馬來⻄亞及新加坡 的用戶，都能透過APP去重溫亞洲電視的經典作品，還可觀看全球熱播的影視劇集、最創新的心娛 原創作品，把世界各地的觀眾都以「心娛APP」串連起來。

就像每年都會舉辦的亞洲小姐選舉一樣，把在亞洲各地的明日之星匯聚一堂，而今年的亞洲小姐台 灣選拔賽，就將由台灣演藝圈聞名遐邇的阿爾發星光學院，以及擁有多年選秀經驗的神彩藝藝新媒 體、邁肯特整合行銷，共同舉辦第32屆亞洲小姐競選活動，更為了配合「心娛APP」的轉型之年， 同時也引領了這個新時代趨勢，亞洲電視今年特別打破傳統選美概念，首度設立了網絡賽區，希望 為亞洲小姐帶來更多的可能性，也期待於互聯網上可發掘更多的明日之星。

至於今年在台灣選拔賽中，主辦單位也推出了各式特別活動，只要報名參選即可享有阿爾發星光學 院打造的「個人百萬IP課程」課程券、亞洲電視籌製節目參演的機會，還各佳麗能在課程中，更提 升自己的體態、儀態及美態，前十名入圍的佳麗，還可獲得「阿爾發星光學院推廣大使」及「打造 個人百萬IP課程」的學霸獎，為未來跨國出演先作好完整準備，以代表台灣參賽，實踐獨一無二的 創星夢想。

而透過亞洲小姐台灣選拔賽入選前三名的優勝佳麗，更將於11月1日直接至香港，參予亞洲電視實境 秀節目—「亞姐訂製培訓課程」的培訓與拍攝真人SHOW節目，各佳麗在接受培訓及拍攝實境秀節 目完畢後，隨即將參加12月13日的《2020亞洲小姐競選》總決賽，而得獎者不僅將可獲得豐富獎金 及獎品、亞視藝人合約，以接受多方面演藝及網紅培訓以外，更有機會參演電視節目、電影、網絡 大電影及成為網絡主播，踏出星途第一步。

(中時 )