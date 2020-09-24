來自香港的亞洲電視，近年正式轉型至OTT以後，今年不僅只帶來全新的「心娛APP」，為海內外 的觀眾繼續帶來精彩的節目，更在於近日再次舉辦亞洲小姐台灣選拔賽，今年的比賽將以「炫 出自我」為主題，來迎合亞洲電視的轉型時代，表達著在新資訊時代中，互聯網就像銀河系連接着 各恆星般聯通着全球，而亞洲小姐正是在宇宙穹蒼裡無限綻放自己最炫麗、最耀眼的星星。
近年面對電視世代的轉型，OTT成為了今年觀看新主流，在香港為首家電視臺、也擁有了63年歷史 的亞洲電視也正式轉型，更在今年打造了全新的「心娛APP」，讓台灣、香港、馬來⻄亞及新加坡 的用戶，都能透過APP去重溫亞洲電視的經典作品，還可觀看全球熱播的影視劇集、最創新的心娛 原創作品，把世界各地的觀眾都以「心娛APP」串連起來。
就像每年都會舉辦的亞洲小姐選舉一樣，把在亞洲各地的明日之星匯聚一堂，而今年的亞洲小姐台 灣選拔賽，就將由台灣演藝圈聞名遐邇的阿爾發星光學院，以及擁有多年選秀經驗的神彩藝藝新媒 體、邁肯特整合行銷，共同舉辦第32屆亞洲小姐競選活動，更為了配合「心娛APP」的轉型之年， 同時也引領了這個新時代趨勢，亞洲電視今年特別打破傳統選美概念，首度設立了網絡賽區，希望 為亞洲小姐帶來更多的可能性，也期待於互聯網上可發掘更多的明日之星。
至於今年在台灣選拔賽中，主辦單位也推出了各式特別活動，只要報名參選即可享有阿爾發星光學 院打造的「個人百萬IP課程」課程券、亞洲電視籌製節目參演的機會，還各佳麗能在課程中，更提 升自己的體態、儀態及美態，前十名入圍的佳麗，還可獲得「阿爾發星光學院推廣大使」及「打造 個人百萬IP課程」的學霸獎，為未來跨國出演先作好完整準備，以代表台灣參賽，實踐獨一無二的 創星夢想。
而透過亞洲小姐台灣選拔賽入選前三名的優勝佳麗，更將於11月1日直接至香港，參予亞洲電視實境 秀節目—「亞姐訂製培訓課程」的培訓與拍攝真人SHOW節目，各佳麗在接受培訓及拍攝實境秀節 目完畢後，隨即將參加12月13日的《2020亞洲小姐競選》總決賽，而得獎者不僅將可獲得豐富獎金 及獎品、亞視藝人合約，以接受多方面演藝及網紅培訓以外，更有機會參演電視節目、電影、網絡 大電影及成為網絡主播，踏出星途第一步。
(中時 )
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