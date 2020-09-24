網友「戀恩」在南投人臉書社團發文表示，小時候因為父親過世，家中經濟困難，自己和弟弟必須一起張羅三餐，常常到「南投聞吔香火鍋牛排館」吃飯，因為餐點附贈的麵包比較多、濃湯還可以一續再續，沒想到長大才發現，明明他們每次只點一份餐，餐後卻有兩個麵包和冰棒可以吃，原來是老闆娘暖心，默默幫助他們加量，因此發文希望可以找到老闆娘報恩，要點「20份餐」把恩情傳下去。

牛排美食館今日公休，記者致電詢問店家，林姓老闆娘（53歲）內斂地表示沒有太多印象，在南投在地開餐廳已經13年，看到弱勢的小朋友都會幫他們餐點添加份量，只希望他們可以吃飽一點。謙虛地說只是小本經營，姊弟兩也不用報恩，偶爾回來給他們看一看就好了。

據了解，報恩的是一對洪姓姊弟，多前因經濟問題，經常到「南投聞吔香火鍋牛排館」點50元鐵板麵，附餐的份量很足，讓他們能夠溫飽，仔細一查才發現是老闆娘幫他們加菜。倆人感念老闆娘6年前的照顧，昨在臉書表示要回饋20份牛排套餐，讓更多人吃到店家的愛心。

今日牛排館例行開店，經記者採訪，林姓老闆娘低調婉拒洪姓姊弟的好意。表示助人為快樂之本，希望姐弟倆有空多回來吃飯，聊天話家常就很滿足了。回憶起老顧客都長大變帥變美回來，老闆娘母子面露笑意，彰顯人間處處有溫情。

(中時 )