明年起社會住宅興建進入高峰期，內政部次長花敬群今（24）日宣布明年中央優先推動全台19縣市、50案、1.5萬戶社宅興建，其中新北市4,910戶排名第一，高雄市2,600戶排名第二，第三則是新竹市1,000戶。花敬群指出，八年政府直接興建12萬戶社宅，投入營造經費就達4、5千億元，帶動上下游相關產業1.5兆至2兆產值。

1.5萬戶中，北台灣就超過半數達8,240戶，其次是南台灣4,400戶，東台灣則有860戶。北台灣各縣市，基隆市860戶、台北市860戶、新北市4,910戶、桃園市380戶、新竹縣230戶、新竹市1,000戶。

中台灣各縣市，苗栗縣80戶、台中市970戶、彰化縣250戶、雲林縣100戶、南投縣100戶。

南台灣各縣市，嘉義縣450戶、嘉義市300戶、台南市750戶、高雄市2,600戶、屏東縣300戶。

東台灣各縣市，宜蘭縣260戶、花蓮縣400戶、台東縣200戶。

行政院會今（24）日聽取內政部報告「社會住宅推動成果」，花敬群在行政院會會後記者會作上述宣布。

內政部表示，今年10月底可提前達成第一階段4萬戶目標，第二階段2021年至2024年興建8萬戶，已超前部署，在全國盤點出209處170公頃土地，由中央主導興辦，補足地方量能不足，並建立社會住宅國家生產線加速推動。

內政部指出，在中央與地方通力合作下，直接興建社會住宅第一階段目前已達成約3萬9千餘戶，達成率為98.6％，預計今年10月底即可提前達成第一階段2017至2020年4萬戶目標，到今年底前，政府興建數將達4.2萬戶，達成率106％。

第二階段2021年至2024年8萬戶社會住宅，內政部強調，已超前部署，已在全國盤點出209處170公頃適合興建用地，約可興建8萬戶。第二階段將由中央主導興辦，由國家住宅及都市更新中心補足地方量能不足，並建立社會住宅國家生產線加速推動。未來四年中央直接發包就達6.6萬戶，以確保2024年直接興建12萬戶目標。

(工商 )