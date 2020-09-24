一名女網友在臉書社團《南投人聊天室》張貼一則「尋人啟事」，她表示小時候父親就離世，母親辛苦地拉拔3個小孩長大，所以她和弟弟常常用100元3餐，生活過得辛苦，所以她和弟弟到這家店用餐時，常常是兩人吃一碗鐵板麵，該店的老闆娘都多給一份麵包和冰棒，讓他們能飽餐一頓。

這名女網友表示，她和弟弟前去這家店用餐時，鐵板麵都是共吃一碗，因店裡有提供濃湯及飲料無限暢飲，所以也夠姐弟倆飽餐一頓。直到某天，老闆娘注意到此事，便開始會額外給予他們麵包及冰棒，讓他們溫飽一餐。她指出，當時的她並沒有想太多，長大後才知道原來是老闆娘的善心，她心裡充滿感激，並希望能聯繫上後，回報20份牛排餐的費用，讓前面20位點牛排的人能夠品嚐她的美食，雖不多但是想報答過去的恩惠，暖心的故事讓社團不少網友深受感動。

有許多網友留言表示「我也是這家店的常客，你懂得飲水思源，在造福更多需要幫忙的人，社會處處有溫暖」、「老闆娘人很好，造福南投民眾」、「這家很好吃，老闆娘人很好」。而從留言中也發現老闆娘的兒子也在留言處回覆「跟媽媽說了，做十幾年了，她很開心看到很多小朋友都變成帥哥或美女，媽媽有幫助到別人，我也很開心，也恭喜妳有了穩定的工作跟收入，回饋真的沒關係，心意我媽媽收到了。改天回來讓她看看長大後的你們，她就心滿意足了。」

據《中央社》報導，老闆娘接受電話訪問時相當低調，但這是第一次遇到客人說要報恩，但「這沒什麼好報導的」，也對這對姊弟沒什麼印象，可能要看到人，才會認得。而她也表示，自己是因緣際會在南投市開店長達12、13年，店內常有家境較差的學生前來問她「我可不可以只點一碗滷肉飯」？而她表示店內的飲料及濃湯通常是「排餐的」客人才能享用，但她不在意，仍讓學生吃著一碗滷肉飯配飲料及濃湯，老闆的暖舉已感動了上萬網友，並表示要力挺好的店家持續走下去。

(中時新聞網)