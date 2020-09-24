南韓官方24日公布北韓槍殺南韓公務員的駭人細節，包括公務員向北韓表明投誠後仍被放留在海上漂，北韓士兵從船上開槍射殺他，並且在公務員遺體上淋上汽油後放火燃燒，南韓在附近小島上安裝的監視設備也錄下焚屍火光。

南韓情報圈人士指出叛逃北韓的公務員已經遭槍殺、火化，南韓聯合參謀本部官員今（24）日進一步透露相關驚人細節，包括公務員向北韓表明投誠後仍被放留在海裡，北韓士兵從船上開槍射殺他，並且在公務員遺體上淋上汽油後放火燃燒，南韓在附近小島上安裝的監視設備也錄下焚屍火光。

北韓射殺投北的南韓公務員再次挑起兩韓緊張，綜合韓聯社、韓國媒體KBS World報導，南韓聯合參謀本部今日在記者會上公開海洋水產部公務員叛逃北韓後反遭殘忍槍殺的駭人細節。

官員指出，南韓軍方21日下午1時接獲海洋警察廳通報，駐紮全羅道木浦市的海洋水產部公務員上午在搭船巡視北方延坪島附近海域時失蹤，南韓掌握的情資顯示，公務員似乎跳海、漂向北韓海域向北投誠。

22日下午3時30分左右，北韓民用船隻在北韓西部沿岸地區發現了這名明顯「筋疲力竭」的47歲公務員，公務員被發現時身上穿著救生衣，身體倚靠在不明漂浮物上。

北韓船員並未從海中救起公務員，反而戴上防毒面具，隔著一段距離遠遠從船上對公務員問話，公務員隨後似乎表明想要投誠北韓。

當晚，北韓士兵搭乘巡邏艇靠近公務員，他們接獲上級指示，從巡邏艇上槍殺南韓公務員，並且在他的遺體上澆上汽油後焚燒。

南韓聯合參謀本部指出，公務員遺體被焚燒的時間約是22日晚間10時，南韓軍方在附近小島裝設的監視設施也錄下了海上火光，後來才發現原來是公務員被焚屍。

南韓軍方指出，研判北韓是因應新冠肺炎隔離準則做出無條件槍殺人民的違反人道行為。

南韓官方昨日試圖就此案件聯繫北韓，不過北韓至今沒有回應。

罹難公務員的同事指出，該名公務員已婚且有2名孩子，看不出來有任何理由要投誠北韓。

韓聯社指出，預計這起事件將進一步激化兩韓關係。北韓6月才因為南韓脫北團體向北空投「反朝傳單」痛批首爾，平壤後續更炸毀位在開城工業區的兩韓辦公室，南北韓關係陷入谷底。

(中時新聞網)