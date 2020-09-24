2020台灣設計展中的新竹獸24日正式現身，並將隨時出現在竹市舊城區的各角落。（陳育賢攝）

即將登場的「Check in新竹─人來風」2020台灣設計展中的15公尺高新竹獸24日正式現身，黃綠相間的獸體超吸睛，將成設計展民眾搶拍的打卡點，而且新竹獸不只1尊，分身將蔓延到城市每個角落，民眾若以app掃描街景，新竹獸還會「動」起來。

市長林智堅表示，2020台灣設計展10月1日登場，正式進入倒數7天，設計展是適合「全年齡」的展覽，為了讓小小孩也能感受到設計展的好玩，設計團隊派出「新竹獸」，大小分身宛如躲貓貓一般，藏在新竹市的各個角落，等著大小朋友一起來抓寶。

他指出，此次設計展結合城市代表性建築，讓建築重新被看見，除了舊城區打開州圖、新州屋、美術館等5處古蹟、老建築，更透過「新竹獸」的進駐，讓體育館、轉運站等尋常的城市設施活潑起來，帶民眾跳脫框架，感受創意力爆發的城市風貌。

另，展覽也強調科技互動，民眾未來只要下載即將上線的APP，就能透過手機的AR畫面與新竹獸互動，另外，「新竹獸」在建築物上，將是部分呈現，例如新竹獸的雙腳、雙手、奇角等，讓民眾觀賞時，發揮更多想像力。除此之外，街頭還有系統性路標指示，幫助民眾不迷路，輕鬆找到主場館。

設計展總策展人劉真蓉表示，「新竹獸」透過從城市建築中長出的巨型充氣裝置，引領大眾用新的角度來欣賞這座城市，也讓大家跟著新竹獸一起冒險和探索。

市府同時表示，現正整修的東門城，將在30日與新竹獸裝置藝術一同現身，整修後的東門城，將去除廣場的玻璃空橋，寬敞的廣場讓舊橋墩重見天日，另，在東門城與護城河連接端也打造緩坡平台，也讓民眾更容易親水。

(中時 )