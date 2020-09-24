我國少子女化趨勢越演演烈，據內政部統計指出，今年上半年新生兒數字已不到8萬人，為了鼓勵更多的民眾生養子女，行政院日前推出少子女化對策，其中提及要在2024年成立公共化幼兒園3000班，國教署副署長許麗娟今天出席「非營利幼兒園五年推動成果與展望」論壇時表示，目前已把目標提前1年，預計每年增加約500班，要在2023年達成3000班目標。

「非營利幼兒園五年推動成果與展望」論壇今明2天邀集政府官員、專家學者討論非營利幼兒園。

許麗娟會中提及，教育部從2000年就開始推動學校附設幼兒園，2007年時部內思考是否有公立、私立以外的方式提供教保服務，因而推出友善教保服務，一直到2011年幼照法整合時，才在幼照法中放入非營利幼兒園。

許麗娟指出，包括公幼及非營利幼兒園在內的「公共化幼兒園」，截至今年為止已建置1551班，原本在行政院的規劃要在2024年達成3000班目標，但現在也把時程往前一年，並預計會在近2年內每年增設500班，而2至6歲孩童的入園率也從過去的61％成長至今年上半年的67％。

許麗娟說，透過盤點閒置空間，但部份都會區仍沒有合適空間，因而透過前瞻基礎建設計畫、少子女化經費興建150的據點提供公共化幼兒園設立。

(中時 )