資深媒體人李豔秋上有4個哥哥，2019年二哥李金水為了母親遺產，提起分割遺產訴訟，李豔秋曾在家事法庭上數落二哥貪婪，遭提告妨害名譽。台北地檢署審理後認為，事發在不公開審理的家事法庭內，不構成公然侮辱，24日做出不起訴處分。

資深媒體人李艷秋是家中么女，上有4個哥哥，備受寵愛。2017年李艷秋母親過世後，她曾在臉書發表千字長文悼別亡母，坦言「這門人生功課好難」，想到以後沒人請安，讓她不禁淚如雨下，字字句句都透露無盡思念與不捨。

李艷秋更透露是母親牽起她與丈夫李濤的姻緣，是母親鼓勵李濤追求她，更不介意李濤離過婚。李艷秋母親過世前失智多年，「看護一個月最多可以換到12個」，但李豔秋毅然將母親接過來同住，擔起照顧的責任。

不過母親過世後，二哥李金水去年提起分割遺產訴訟，據ETtoday報導，李艷秋今年初在不公開的台北地院新店家事法庭中，數落二哥貪婪，二哥不滿，告她公然侮辱。

李豔秋遭到北檢傳喚，她向檢察官表示，自己只用了1個字「貪」來形容哥哥，並不是2個字的「貪婪」。而檢察官調查後認為，事發在不公開審理的家事法庭內，沒有公然侮辱問題，因此處分不起訴。至於李家兄妹爭產官司，因相關房產位於桃園中壢區，已經由法官裁定移轉桃園地院審理。

(中時新聞網)