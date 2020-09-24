聯合國大會正在進行總辯論，巴拉圭總統阿布鐸為我執言，支持將台灣納入聯合國體系。帛琉、馬紹爾、史瓦帝尼三國元首則是在「聯合國成立75週年紀念高階會議」上為台灣發聲；宏都拉斯雖然連續5年未在聯大總辯論發聲，但早在8月即以個別致函聯合國秘書長古特瑞斯的方式表達對台灣的支持。

帛琉共和國總統雷蒙傑索表示，台灣是落實全球最有效防疫作為的公衛領袖，卻遭排除在全球防疫的體系之外，這已損及世界安全。台灣控制疫情的成效廣獲各國肯定，如果能獲得納入國際醫衛協調機制，定能與世界其他地區分享這些經驗。也因此，台灣是全世界少數能與帛琉等無疫情國家進行免檢疫旅行的地方。目前帛琉正與台灣合作，將推動建立全球第一個安全旅行經濟圈。

馬紹爾群島總統柯布亞指出，世界不能夠忽視台灣，我可以很肯定台灣確實存在，我們必須敞開胸懷確保台灣2,300萬人民不會被遺漏，而他們所作的人道貢獻也不該被視為理所當然。台灣應獲允許以平等及有尊嚴的方式，參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)及「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)等聯合國體系，以及永續發展目標(SDGs)的相關活動。

針對宏都拉斯以個別致函方式表達對我支持，外交部發言人歐江安表示，外交部對我友邦與理念相近國家分別以不同的方式支持台灣的國際參與，均表示歡迎與誠摯感謝。台灣與宏都拉斯邦誼堅實友好，雙方長期在雙邊及多邊領域密切合作，相互扶持，共同為兩國人民福祉與國家永續發展齊心努力。

(中時 )