受美股重挫拖累，台股也開低走低，不僅季線失守，也跌破8月20日長黑K收盤12362.64支撐點，最終跌319.5點或2.54％、收12264.38點，1個月來最慘。權值股龍頭台積電持續被外資提款，連6天走弱，今跌2.42％，收423元，自17日除息以來，市值蒸發約9075億。

台積電ADR周三跌幅逾3%，台股也在開盤瞬間大跌8.5元，隨後在424元價位上下震盪，後下探423元，跌10.5元，邁向貼息之路看來仍然漫長。台積電17日除息前股價458元，並出現買超，但除息後被外資當成套現提款機，至昨日為止連5天賣超，共計倒貨超過6.1萬張。

聯電、大立光盤中都曾翻紅，聯電更3度上揚，但尾盤乏力，少數個股如新世紀光電等雖仍有漲停亮眼表現，但盤面約3/4個股仍是一片慘綠。台股下個支撐點是8月20日盤中低點12144.76。

群益期貨副總經理范振鴻指出，距離美國總統選舉剩下40天，美國總統川普在最後一個月，勢必全力在政治上鞏固基本盤，激化社會矛盾強力打壓大陸，如果又碰到新冠肺炎再次爆發，讓美國民眾無法出門投票，11月3日的選舉將有很多變數，多方要謹慎以對美股走勢，台股投資人也要留意。

(中時新聞網)