今年26歲的日本游泳國手瀨戶大也，曾在巴西奧運拿下個人銅牌、台北世大運摘兩金兩銀，外型俊俏爽朗，在日本擁有超高人氣，被封為「最帥泳將」，即便已婚當爸，仍讓眾多女粉絲為之瘋狂，然昨卻被日媒踢爆，瀨戶大也趁太太不在家，跟小三到賓館激戰，辣妻不知情，還謝謝他在家帶孩子，引爆眾怒。

瀨戶大也堪稱國手界男神，而他3年前就名草有主，跟跳水國手馬淵優佳結婚，兩人外型十分登對，獲得粉絲認同與祝福，而他們婚後生了一雙可愛的女兒優羽、望羽，經常曬家庭溫馨照，沒想到二寶才出生半年，瀨戶大也就爆出婚外情。

日媒綜合報導，不久前才開心宣布當爸的瀨戶大也，被踢爆上周一(9/14)下午，趁老婆有事出門，後腳抓到空檔開進口名車也出了家門，竟去載了一名陌生女子，接著驅車到廉價賓館，過了1個半小時才離開，在路邊放女子離開後，他回家換了國產車才去接女兒回家，堪稱日本的「時間管理大師」。

據悉，馬淵優佳當天出門，是為了準備運動員營養師資格國考，之所以考這證照主要是為了幫助老公，她回家後渾然不覺遭瀨戶大也背叛，還在IG發文，分享她在家庭與工作之間不斷轉換，特別感謝另一半相挺，「謝謝老公在家幫我照顧2個孩子」。

而瀨戶大也背著老婆偷腥被廣泛報導後，各大社群立刻掀起撻伐聲浪，對於形象良好的他做出這種事，感到相當崩潰失望，痛批他「沒資格擁有幸福家庭」，甚至沒資格代表國家出賽。

而今(9/24)凌晨瀨戶大也終於發聲，承認偷腥並深感抱歉，「因為粗心大意傷害了最重要的家庭，也讓支持者失望了，還帶給相關人員不愉快與不便，我深感抱歉」，承諾會反省，並跟家人好好溝通，而老婆馬淵優佳也表態，會站在理性並恢復家庭信任為基礎，跟丈夫好好討論，似乎打算原諒。

(中時新聞網)