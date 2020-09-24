鄭人碩師承老師傅手作月餅慶中秋 青銀共融體驗大齡多樣人生臺北市勞動局23日舉辦「2020勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」開跑記者會，109年獲選全國及北市雙料模範勞工的演員鄭人碩，以形象大使的身份出席，並在現場向資深糕餅師傅董泰宏學習製作廣式/蘇式月餅，除象徵跨世代的勞動技藝傳承外，同時帶出本屆影展大齡多樣人生及青銀共融等主題。

鄭人碩表示，過去他為了實現演員夢，除了在片場擔任幕後工作人員向資深前輩學習，也扛過家計擺攤賣水煎包，過去的經歷及前輩的提攜，是造就他成為專業演員的養分，他認為「生活裡每個人都是勞工，每個勞工都有他自己的故事」，歡迎大家透過影展，觀賞影片中形形色色的勞工故事，認識多樣的勞動環境並關心自我的勞動權益。

記者會中，入行近70年的資深糕餅師傅董泰宏，逐步且仔細地將自己做月餅的豐富經驗及秘訣傳授予鄭人碩的畫面，就如同職場中的銀髮勞動力，豐富的職場經驗是青年勞動者學習的榜樣，也像影展「大齡多樣人生」單元的多部影片，深具勞動技藝及智慧傳承意涵。

策展人姚經玉強調，本屆影展的選片有別於過去的議題性紀錄片取向，特別挑選許多貼近大眾生活並具娛樂性的劇情片，帶領觀眾進入切身相關的中高齡生活適應及大齡勞動議題，他表示:「以享譽國際的電影為切入點，進而理解勞工現況的真實世界，運用影像呈現勞動新文化，平易近人卻又醍醐灌頂，是本屆影展的最大特色」。

副局長陳惠琪表示，今年首度將「勞工影展」及「勞動金像獎獲獎影片」結合，有來自英、法、日、德、義、瑞典、巴西及臺灣共23部國內外影片，如獲得坎城影展金棕櫚獎的《小偷家族》、入圍奧斯卡最佳紀錄片《最酷的旅伴》，還有獲得知名導演肯洛區（Ken Loach）的《抱歉我們錯過你了》擔綱開幕片，橫掃法國3億臺幣票房的溫馨喜劇電影《退休大贏家》為閉幕片，更有12部獲得勞動金像獎的優秀勞動作品，期待社會大眾可透過豐富的影像文化饗宴，了解勞動環境的中高齡議題，如中高齡就業促進、老年生活適應、世代對話、青銀共融、技藝傳承、照顧者支持等攸關你我切身相關的重要課題。

本屆勞工影展共有「大齡多樣人生」、「中高年級人生課題」、「現代勞動群像」及「勞動金像獎」4大主題，109年10月8日至22日期間於光點華山電影院及南港喜樂時代影城等地放映，其中「勞動金像獎」單元除放映歷屆得獎作品，還將搶先放映由70部參賽作品中脫穎而出的本屆7部得獎作品，分別是《老爹》、《派遣工的正義－我不是你的免洗筷》、《３０歲的高中同學》《入世》《鄉外之地》《不當蠟燭不做天使》及《逃跑的人》，首獎35萬元獎落誰家，將於109年10月15日於光點華山電影館舉辦的頒獎典禮揭曉。影展將於109年9月25日至10月21日期間開放線上索票，座位有限索完為止，片單及索票網址請至活動官網查詢！相關問題可洽詢承辦單位台北市電影戲劇業職業工會（02-2788-8782），或可撥1999（外縣市請撥02-2720-8889）分機3357轉北市勞動局勞教文化科。

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