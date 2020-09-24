「怎麼老是感覺眼裡面有異物，揉也揉不掉！」、「醫師診斷是乾眼症，但我怎麼一直在流眼淚？」、「手機看久了，覺得眼睛好酸澀呀！」、「眼睛像被針刺一樣痛」如果你有這些症狀就要注意囉！應趕緊就醫，有可能是乾眼症所導致。

眼科醫師李怡萱表示，淚水的組成分成3層，最外層是油脂層，中間是水層，最內層是黏液層，任何1層有缺乏，就會造成乾眼症，目前以油脂層缺乏造成的乾眼症占了8成以上。油脂層的功能在於避免水層的過度蒸發以及維持淚膜的穩定度，來源是上下眼瞼內的瞼板腺，長時間的發炎、阻塞會造成瞼板腺的功能障礙，進而引起程度不一的乾眼症狀。

簡單來說，眼淚會在眼球表面形成1層淚膜，這層淚膜可以滋潤、營養以及保護眼球，一旦淚膜不穩定，甚至被破壞了，乾眼症狀就會出現。李怡萱醫師說明，乾眼症的症狀包括：經常感覺眼睛乾澀，在使用眼睛視物時會有異物感，就像是有東西跑進眼睛裡面，有些人的眼睛還會有發癢和不適感，而且這種異物感是即使不斷揉眼，也無法把眼中異物去除；有時會出現灼熱感或刺痛感，甚至有短暫視力模糊的現象，乾眼症患者的眼睛也容易布滿血絲、看起來紅紅的。

李怡萱醫師指出，目前治療乾眼症的方法包括使用人工淚液補充和消炎藥水，人工淚液主要可以滋潤眼球表面，減少乾眼的不適症狀，要注意的是有些人工淚液含微量防腐劑，使用之前一定要先向醫師或藥師諮詢。除此之外，目前有2種比較新的治療方式眼瞼熱脈動治療（LipiFlow）以及眼瞼脈衝光（E-Eye跟M22）。另外，很容易被忽略的眼瞼清潔及熱敷等居家保養方式也不可少。

李怡萱醫師補充解釋，眼瞼脈衝光是利用光熱能效應來封閉不正常的血管組織，以減少發炎並使瞼板腺暢通，甚至可以減少蟎蟲與細菌的生長，藉此來改善瞼板腺的功能障礙，進而減緩乾眼症的不適症狀。

李怡萱醫師就有位55歲的男性乾眼症患者，大概每半小時就需要補充人工淚液，再加上眼瞼也發炎，導致整個眼睛紅通通的，相當困擾，經過眼瞼脈衝光治療之後，大幅改善了乾眼不適症狀，雖然還是需要點藥和熱敷，但整體生活品質改善許多。

乾眼症是種多因子引起的眼表發炎疾病，目前還沒有任何1種方法可以直接治癒，但是，有越來越多的方式可以提供幫助，重點是一定要有耐心，長期與醫師配合，同時維持良好的熱敷清潔跟用眼習慣。

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(中時新聞網)