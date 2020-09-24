1928年中村校長送別紀念帖。（葉陶楊坊提供／李宜杰台南傳真）

1969年至虎頭埤家庭旅遊。（王榮森提供／李宜杰台南傳真）

1933年拍攝之八角亭。（楊美蘭提供／李宜杰台南傳真）

由交通部觀光局補助的台南新化區經典小鎮系列活動開跑，其中「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動9月15日截止，老照片年代從日據時代一直到1990年，共計有114幀老照片，並請專業評審老師評選出優選30幀、佳作23幀，將於10月中在新化武德殿展出，佳作作品將在該所網站鏈結提供瀏覽，歡迎屆時前往參觀。

此次老照片評選標準依拍攝的歷史意義、老照片的特殊性與完整性，及照片品質清晰狀況選出，年代從日本時代到1990年代，有風景照、人物照、家庭親友及學生郊遊合照皆有，共同見證虎頭埤風景區近百年來各階段歷史變化，特別是吊橋部分，可發現日本時代簡易的鐵線橋、1953年國民政府剛來時曾修建的第二代吊橋，與現今2005年重修過後的比較，深刻感受時代變化。

遴選出老照片其中有日本時代遊湖船、涼亭（今虎月吊橋旁八角亭），對照當時1929年《臺灣民報》刊載：新化虎頭埤自去年（1928年）當選十二勝景以來，街民不惜犧牲、修整道路、建設橋樑、以資來觀者之利便。又前已買置遊覽船五艘、大可容納十二人、小可容五人，近又建涼亭二座、一在孤島、面積二十坪、一在坪邊、面積四坪、具蓋紅瓦、青山綠水、遙望之不背萬綠叢中一點紅之喻、實為名勝地多添一景趣。搭配選出的老照片及當年報導文字敍述，可發現許多虎頭埤歷史由來。

虎頭埤風管所表示，遴選出更多的是1960至1980年代間家庭旅遊、學生郊遊的老照片，襯底的風景區各年代背景，有著許多人的共同歷史回憶，讓許多相片中蘊藏的老故事得以分享、傳頌，同窗好友、家族親友間共同的歷史回憶可以延續彼此間的友情、親情。

觀旅局長郭貞慧表示，原先想說民眾可能已不太熱衷老照片徵集活動，不過到最後共計有114幀老照片，老照片的確喚起不少人的共同歷史記憶，也吸引不少人舊地重遊，也期待透過各階段、各式各樣的老照片，重新好好認識這座1930年代曾經是全台最大的公園。

(中時 )