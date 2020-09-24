夫妻相處，坦誠以對是很重要的。一名女網友發現老公偷看「樣式是橘色的app」，又鬼鬼祟祟使用手機，懷疑他下載交友軟體。崩潰之餘上網求助，網友鼓勵她查個清楚，結果一問，老公坦承下載app追劇，「看布袋戲」。

原PO在PTT發文，說自己淺眠，一有動靜就會醒過來。大約8月底開始，她發現老公睡到一半會起來看手機，「會發現是因為我想抱他結果旁邊沒人，而且晚上起來的頻率越來越高」。

甚至有一次，她又發現老公偷偷摸摸的，走過去想問，老公卻馬上說要睡覺了；還有一次，哄完孩子上床後，「老公又在滑手機」。

「真的很怒、想放生，但小孩出生不到一年，以後怎麼辦？」人妻透露，她曾瞄到老公的app「是橘色的」，擔心老公迷上交友軟體，「遇到這種狀況大家會怎麼處理？」

網友建議她攤開來講，「兩個人以後還要相處，總不能每天這樣瞎猜」、「做好心理準備，溝通溝通再溝通」；也有人安慰她，「會不會是逛蝦皮啊！其實想買禮物送妳」、「莫非在看國外股市，還是玩手遊」。

原PO終於鼓起勇氣，一問才知道老公下載「看布袋戲的app」，因無法適應有小孩的生活，加上工作壓力大，才會看劇釋放壓力。

(中時新聞網)