杜星霖回應酸民。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

63歲名導兼製作人張紀中過去參與多部金庸劇走紅，例如《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等，近日他承認梅開二度迎娶38歲杜星霖，兩人本育有一子，後來又生下一女，有網友到杜星霖的社群網站開酸她「嫁給爺爺」，她淡然表示：「嗯嗯，燕雀安知鴻鵠之志，但鴻鵠是不必停下來跟燕雀解釋的。」

張紀中過去和樊馨蔓有過一段婚姻，但兩人4年前感情生變，還鬧出暴力相向的新聞，不久兩人低調離婚，外傳張紀中和助理杜星霖過從甚密，甚至已有小孩，當事人一直不願正面說明，直到最近兩人又生了女兒，張紀中才鄭重澄清：「我和杜星霖是合法夫妻，杜星霖是留學法國的博士生。她在全心照顧我們的家庭和事業，也不是什麼助理。」

張紀中更駁斥出軌傳聞，強調：「我現在的家庭也是在上一段婚姻失敗結束後，重新合法建立」，而杜星霖則寫文章說，常有人問她為何跟一個老頭子結婚？她表示：「跟他在一起，會讓人完全忽略掉他的年齡，他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好。」

有網友開酸杜星霖說：「（張紀中）都能當你爹了」、「是爺爺」，也有人為她打氣說：「網友都太膚淺了，才會說風涼話」，杜星霖說：「嗯嗯，燕雀安知鴻鵠之志，但鴻鵠是不必停下來跟燕雀解釋的。烏鴉怎知鵷雛之樂，鵷雛怎麼要與之糾纏？夏蟲不可語冰。」簡單幾句話高超打退網友。

(中時新聞網)