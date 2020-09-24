大陸臨近「十一」國慶中秋長假，是否還能出現節日紅包行情，從回顧過去歷史數據來看，近年國慶前一周的A股市場以下跌居多，觀察從2000年以來的20個完整年度裡，僅有9次國慶日前5個交易日上證指數上漲，其餘11次均現下跌。但反觀國慶後一周的A股市場通常表現較好，共有13次在節後一周出現上漲。

值得注意的是，近期A股多空交織也須留意。之前幾個月不僅美股科技股漲勢兇猛，全球科技股也表現亮眼。但近期美股頻頻陷入調整，道指自9月初高點一度下跌超過2000點，讓美股科技股後續走勢存在很大不確定性，並一定程度打擊市場人氣，對A股科技股也有一定影響。

距離大陸「十一」國慶加上中秋連假僅剩幾個交易日，A股的可能走向從過去歷史數據或可稍見端倪。據《證券時報》報導，從2000年以來的20個完整年度（2000至2019年）裡，僅有9次國慶日的前5個交易日的上證指數出現上漲，其餘11次都屬於下跌。

由此可見，A股在國慶日前整體表現通常較弱，特別自2015年以來的5年裡，有4次上證指數在國慶日前5個交易日下跌，僅2018年上漲，顯示近年大陸國慶前的股市「紅包效應」恐不存在。

(旺報 )