遲到扣薪到底合不合法？有些公司會規定上班遲到10分鐘就扣半天薪水，引起員工反彈，台北市勞動局表示，常收到遲到時間與扣薪比例不符的案件，其實這樣都已違反《勞動基準法》，不可因勞工遲到而採倒扣薪資的懲罰，最高可罰100萬元。

有民眾質疑，公司在工作規則訂定「上班遲到10分鐘扣半天薪資」是否合法？根據《勞動基準法》第22條規定，工資應全額直接給付勞工，若遲到的時間與薪資扣發的比例不符，即違反勞基法規定。

《華視新聞》報導，台北市勞動局局長陳信瑜表示，訂立工作規則應符合法令規定，須合理且具體明確，不得濫用權利。勞動局對於工作規則當中逾越法令之內容一律不予核備，例如：遲到2小時，依法可不發給2小時薪資；但若遲到2小時，雇主不發給半日（4小時）工資即屬違法。

陳信瑜強調，若經查證屬實可依法裁處，勞工有提供勞務之出勤時間，雇主就應核實發給薪資，不可因為勞工遲到而採取倒扣薪資的懲罰。勞動局也表示，遲到10分鐘只能不發10分鐘薪水，不能直接扣半天薪；執行方面，若有遲到扣薪未按比例情形，依勞基法可處新台幣2萬至100萬元罰鍰。

此外，依勞動基準法第70條，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應依其事業性質，針對工時、休息、休假、工資等相關事項訂立工作規則，報請主管機關核備後公開揭示。如有訂定懲罰內容的需求，應不含解僱或扣薪處分，也不得訂定懲罰性或賠償性的罰款，其他自訂內容以不逾越法令規定為原則。

(中時新聞網)