嬌生23日（周三）宣布，該公司研發的新冠病毒單劑疫苗於全球三大洲展開共計6萬人的臨床試驗，這是繼Moderna、輝瑞和阿斯特捷利康之後，第四家在美國進入最後實驗階段的疫苗廠商。

嬌生表示，樞紐試驗結果可望於明年初取得，倘若順利，不久後可獲得政府授權疫苗作為緊急使用。嬌生擬於美國、巴西、南非等國徵求志願者，測試該單劑疫苗能否安全保護人們免於感染新冠病毒。

美國政府機關包括國家衛生院（NIH）與衛生及公共服務部（HHS）協助注資該項研究，外界估計大約4.8億美元。

(工商 )