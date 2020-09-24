全球第四家！嬌生新冠疫苗進入最後實驗階段 13:592020/09/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嬌生23日（周三）宣布，該公司研發的新冠病毒單劑疫苗於全球三大洲展開共計6萬人的臨床試驗，這是繼Moderna、輝瑞和阿斯特捷利康之後，第四家在美國進入最後實驗階段的疫苗廠商。 嬌生表示，樞紐試驗結果可望於明年初取得，倘若順利，不久後可獲得政府授權疫苗作為緊急使用。嬌生擬於美國、巴西、南非等國徵求志願者，測試該單劑疫苗能否安全保護人們免於感染新冠病毒。 美國政府機關包括國家衛生院（NIH）與衛生及公共服務部（HHS）協助注資該項研究，外界估計大約4.8億美元。 (工商 ) #全球 #嬌生 #最後 #實驗 #階段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布局全球市場 東洋擬五年計畫 04:102020/09/24 證券．權證 台灣生技製藥高峰會 10／30登場 04:102020/09/24 財經要聞 《科技》全球PCB版圖重新洗牌 陸一條龍策略續強 10:002020/09/24 財經 網家跨境電商 搶進東南亞五國 04:102020/09/24 產業．科技 英美疫情續燒 歐盟峰會延期 04:102020/09/24 國際大事 兩岸媒體交換防疫經驗 04:102020/09/24 論壇廣場 歐盟疫苗採購談判又一樁 Novavax是第7家 09:092020/09/24 財經 銀行公會府城辦國際名人講堂 解析全球經貿 04:102020/09/24 專題周報 ICCA全球年會疫情不受阻 移師高雄線上線下全球同步 12:442020/09/24 財經 會計師界NO.1 資誠新時代、新技能 獲人力投資獎 04:102020/09/24 產業特刊 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 即時 他因離岸風電被罵爆 老謝走一遭顛覆「世紀大騙案」 - 即時 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 即時 台積電連殺6天 台股雪崩319點 1個月來最慘 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。