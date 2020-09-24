中部產業界最近大缺工，讓業者叫苦連天。台中市議員周永鴻24日與台中市就業服務商業同業公會代表舉行記者會；指問題在市府行政效率不彰且和中央不同調，讓外籍移工沒有防疫旅館可入住卡在國外無法入境。勞工局表示，為保障市籍雇主權益，只同意在中市工作的移工可入住台中市的防疫旅館。

周永鴻指出，台灣在新冠肺炎肆虐下有堅強的防疫表現，讓產業受到衝擊有限，台商逐漸回流，讓產業界很需要移工投入生產線；但產業界最近卻苦惱於移工進不來的問題？原因是出在多數仲介業者找不到讓移工入住的防疫旅館。

周永鴻說，台中市截至前天有19間防疫旅館共1179間房間，其中只有部分旅館主要讓移工入住。公會理事戴家恩指出，光是公會成員9月份就有600多件移工入境申請，最早能入境的已經排到12月，防疫旅館目前量能有些吃緊。協助媒合仲介業者和防疫旅館顧先生說，防疫旅館並非客滿，是市府在空房調度上不夠靈活，讓業者只能乾瞪眼。

周永鴻指出，勞工局自22日起將仲介業者申請居家檢疫的書面審查時間，從14天增加至21日，讓業者引進移工的作業期更長；如又找不到防疫旅館，移工的入境簽證和國外檢疫證明都有時效性，證明一但失效，業者只能重新申請，造成嚴重影響。

周永鴻要求觀旅局應積極媒合防疫旅館業者。民政局作為防疫旅館的統籌單位，應該要加強局處間的橫向溝通，並加強空房調度，讓移工能更順利入境完成居家檢疫，避免產業缺工潮出現。勞工局檢討行政效率簡化作業流程，讓業者申請行政流程更順利，並檢討目前政策。

觀旅局表示，台中市有19家旅館價格在1100至3500，其中5間提供給返國市民及短期商務客，住房率69％；提供給境外生及移工有14間，目前住房率83％。民政局表示，所負責部份是國人入住的防疫旅館，要先保障市民就業就學權益。勞工局強調，目前只同意在中市工作的移工可入住台中市防疫旅館，因9月份送審核量相當大，該局將儘速審核。

(中時 )