香港金融發展局23日發表《更進一步：拓展A股市場聯通管道》報告，建議引入與A股或A股相關指數掛鉤的香港上市結構性產品，達到發揮香港與大陸金融市場密切聯通的優勢，讓香港市場金融產品種類變得更為豐富，同時輔助內地金融市場發展、有助推動人民幣國際化。
報告更建議第一階段可引入與「滬港通」、「深港通」A股掛鉤，或與A股相關指數掛鉤的香港上市結構性產品。等到時機成熟時，逐漸擴展「沪港通」、「深港通」南向交易，並涵蓋合資格的相關上市結構性產品等。
根據財華社報導，香港金發局更對此成立專責工作小組，該小組也根據有關香港上市結構性產品市場於2017年至2019年的規模數據，並基於一系列假設提出預估效果。
包括假設A股結構性產品市場規模與香港結構性產品市場規模相若，預計引入A股掛鉤的結構性產品，能令北向交易上升約4.9％；並能令大陸期貨市場的流動性增加約15.8％，同時可使A股市場每年投資增加約380億元人民幣。
(旺報 )
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