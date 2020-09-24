「2020 Rakuten Girls Cards」將是中華職棒專屬啦啦隊再度完整發行並上市的女孩卡。23位女孩巫苡萱、曲羿、倪暄、沐妍、慕霏、慧慧、陸筱晴、琳妲、羚小鹿、ABU'U、張語芯、籃籃、艾璐、凱莉絲、孟潔、卉妮、菲菲、若潼、YURI，2020新成員宣琳、筠熹以及日籍成員彩香、韓籍成員李河潤將以Rakuten球衣、RKG制服、美美私服等造型亮相，卡質優良，快樂珍藏辣酷甜。

產品內容隨機置入以下卡種為普卡192款、異圖版SP 54款 (lv.1,lv.2)、閨蜜球場限定簽名卡3款，特別製作限量卡：私服版簽名卡63款！球衣版簽名卡23款、制服版簽名卡23款、唇印卡23款、唇印簽名卡23款、漢字簽名卡2款、唇印口罩書卡 42款 (交換卡) 。1包五張；1箱250包（女孩卡共10萬包,產品內容以實際封入為主）。

「2020 Rakuten Girls Cards」將在球場一壘原票口商品部(VIP出入口旁）上架發售，卡片每包五張售價70元且限零售。Rakuten Monkeys樂天市場官方商品店將於9月29日0時上架預購三天，限整箱購買，每箱250包，限量200箱，10月6日（二）起陸續出貨。蒐集「2020 Rakuten Girls Cards」還有機會得到亮點企劃MC IRENE簽名卡1款，Rock You Everyday！

除了正式上市日供大家入手卡片外，9月25日（五）主場賽事現場將優先開放金猿卡友搶先限購，每人每卡限購一次，單次最多60包。9月26日（六）於桃園國際棒球場正式販售，每人每次限購100包，球場實體通路限量20000包，售完為止。其餘通路將於10月7日後陸續開賣。

(中時 )