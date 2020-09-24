雲林縣糕餅公會送月餅給捐血者，今年加碼至700盒，捐250CC一盒、500CC兩盒。（周麗蘭攝）

雲林縣糕餅公會去年中秋節前贈400盒月餅給捐血人，3天內送光光，今年加碼至700盒，雲林捐血站表示，經濟不景氣，民眾確實會注意贈品，送白米對家庭主婦、中壯年男性有吸引力，對學生而言，送限定版的鑰匙圈還比較有用。

雲林捐血站去年捐血送月餅，捐250CC一盒、500CC兩盒，第一天就送出150盒，三天內400盒都送光。

今年世唯麵包、聖塔基麵包、千巧谷麵包、沅璋商行加入捐贈行列，糕餅公會共提供700盒月餅，每盒6顆，22日第一天約送出70、80盒，約去年一半，捐血站在社群網站疾呼「希望月餅送光光」，除B型血庫充足暫緩捐贈，其他都歡迎，尤其O型血。

台中捐血中心雲林捐血站蔡孟娟表示，今年中秋捐血活動為期5天可能造成人潮分散。

專員陳修戎說，她在社群網站發布捐血召集令時，女性會立即行動，男性維持規律捐血。

雲林捐血站的男女性捐血比例約6比4，中壯年居多，年輕人通常有父母或同儕陪伴，固定捐血的占總捐血者三成。

贈品對民眾捐血意願有無影響？答案是肯定的。蔡孟娟說，可能近年經濟不太好，贈品還是有很大影響力，先前贈送電風扇，一大早即有人排隊，白米對家庭主物很有吸引力，對大學生而言完全無用。

蔡孟娟說，捐血車開進校園，大學生的捐血意願比要他們到捐血中心高，贈品也會特別準備大學生限定版，先前送過的石虎鑰匙圈、黑琵手提包都頗受歡迎。

(中時 )