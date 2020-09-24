基隆高中22日晚上8點遭一名男子闖入，不斷在自習教室樓下徘徊，學校舍監撞見認為男子形跡可疑，不像基中學生，向前詢問男子言詞反反覆覆，露出破綻，遭保全帶到警衛室並報警處理，警方到場，男子坦承有竊盜犯意，並稱不是第一次，偵訊後被依竊盜罪移送法辦。

校方表示，男子選在警衛巡邏時，闖入校園，當時3樓自習教室燈火通明，有許多學生在教室唸書，男子在2樓某處徘徊，學校舍監正好要前往辦公室拿東西撞見男子，發現男子不像基中學生，但卻相當眼熟，男子稱是進來找朋友，但當時運動場沒有開放，行徑相當詭異，經查發現是被公告在警衛室的可疑人物。

校方說，日前有學生放在教室的智慧型手錶遭偷，調閱監視器發現有可疑男子進入校園，並將影像公告在警衛室，舍監眼尖發現男子疑似是偷手錶的犯嫌，趕緊報警處理。

據了解，男子來自台北，沒有固定工作，有竊盜前科，警方表示，男子當下坦承犯行，並稱之前確實有進入基中行竊，依竊盜罪移送地檢署。

(中時 )